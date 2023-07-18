الاتحاد الأوروبي يُهاجم الدوري الإنجليزي ويتهمه بتدمير كرة القدم

رسالة توبيخ في بيان رسمي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن التقويم الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا اعتبارًا من عام 2024، موبخًا نظام إقامة المباريات بالدوري الإنجليزي.

نظام دوري الأبطال سيتغير في 2024 بزيادة عدد الفرق إلى 36 فريقًا، وبسبب رغبة الاتحاد الأوروبي في إصلاح البطولة وجعلها تخرج بأفضل شكل ممكن، وجه رسالة قوية إلى المسؤولين عن الدوري الإنجليزي بسبب مواعيد مبارياته.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي:"ننتهز هذه الفرصة للتذكير بأن المبادئ الأساسية للتقويم الدولي لم تتغير، ولا يمكن لعب مباريات المنافسات المحلية في نفس مواعيد منافسات أي مسابقة أوروبية".

وأضاف:"نحن نتفهم أن الظروف غير المتوقعة قد تؤدي إلى ضرورة نقل المباراة المحلية العرضية إلى تاريخ منافسة أخرى أوروبية، ولكن هذا الأمر لا يصب في مصلحة المشجعين ويضر كرة القدم".

وتأتي هذه الرسالة بسبب ظاهرة إقامة مباريات الدوري الإنجليزي بنفس تواريخ المواعيد الأوروبية، حيث حدث ذلك الموسم الماضي مع تشيلسي، بالإضافة لإقامة مواجهة آرسنال ومانشستر سيتي بنفس التوقيت مما جعل البطولة الأوروبية أقل أهمية.