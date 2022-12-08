الاتحاد الألماني يلوم زوجات اللاعبين على الخروج من كأس العالم

اللاعبون شعروا وكأنهم في عطلة

نهاية مؤلمة عانى منها المنتخب الألماني في كأس العالم قطر 2022، بالخروج من دور المجموعات للبطولة بعد الفوز على كوستاريكا والتعادل مع إسبانيا والخسارة من اليابان.

صحيفة "بيلد" الألمانية، أكدت أن الاتحاد الألماني لكرة القدم بقيادة رئيسه بيرند نويندورف، جلس لمدة ساعتين من أجل مناقشة الأخطاء التي تم ارتكابها في المونديال الحالي.

وقالت إن سلوك عائلات اللاعبين وصديقاتهم وأطفالهم، كان من أهم الأشياء التي أدت إلى تشتيت التركيز والتسبب في هذه الانتكاسة لمنتخب المانشافت.

وأشارت إلى أن "شعور التواجد في عطلة" وليس في مهمة وطنية، أدى إلى هذه الكارثة، خاصة بعد دعوة اللاعبين لزوجاتهم وصديقاتهم للبقاء معهم في المنتجع الخاص بالفريق في قطر.

وأوضحت أن التواجد المستمر لصديقات اللاعبين وأطفالهم في منتجع الإقامة، تسبب في حالة من الغضب لدى الجهاز الفني ومدرب الفريق هانز فليك.

ومن الأسباب التي تمت مناقشتها كذلك، اختيار مكان الإقامة المنعزل نوعًا ما في شمال قطر بعيدًا عن الدوحة، وهو ما جعل نجوم الفريق يشعرون وكأنهم في عطلة.

جدير بالذكر أن الاتحاد الألماني أعلن تجديد الثقة في فليك، رغم كل الشائعات التي أثيرت حول إقالته في الفترة الأخيرة.