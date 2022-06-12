الاتحاد الآسيوي: تنظيم السعودية لكأس آسيا 2027 لم يُحسم بعد!

الملف السعودي أصبح وحيدًا في السباق

أكد نضال بحران المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الآسيوي أن فوز السعودية بتنظيم كأس آسيا 2027 لم يُحسم بعد، وذلك رغم بقاء الملف السعودي وحيدًا في سباق التنظيم بعد انسحاب الهند.

كانت قطر والسعودية والهند قد تقدمت بملفات تنظيم البطولة القارية لكن الملف القطري استبعد بعدما فازت البلاد بتنظيم النسخة القادمة عام 2023 بدلًا من الصين المعتذرة، فيما أعلنت الهند أمس انسحابها رسميًا لتُصبح السعودية المرشح الوحيد.

بحران تحدث عن الأمر لصحيفة الرياضية السعودية قائلًا "الجمعية العمومية "الكونجرس" هي الجهة المخولة باختيار البلد المستضيف، حتى ولو كان هناك مرشح وحيد".

أضاف حول إمكانية اتخاذ القرار بواسطة المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي "يجب أن يقرر الكونجرس ذلك بشكل رسمي، وفيما يتعلق بإعلان المكتب فوز قطر باستضافة كأس آسيا 2023، يأتي لأنه تم تفويض المكتب التنفيذي من قبل الجمعية العمومية، بسبب الظروف الناتجة عن انسحاب الصين وضيق الوقت”.

كونجرس الاتحاد الآسيوي من المقرر أن يُعقد خلال فبراير القادم والمتوقع أن يُصادق على تنظيم المملكة لكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 1956.

المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الآسيوي سُئل من جانب الرياضية عن تطبيق تقنية التسلل شبه الآلية وتنفيذها في المسابقات التي تندرج تحت مظلتهم، خاصة دوري أبطال آسيا والنسخة القادمة كأس آسيا فأكد أنه لم يُتخذ قرار رسمي بذلك بعد.