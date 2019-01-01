لهذه الأسباب، تين كات يلغي معسكر الإمارات للاتحاد

المدرب قرر البقاء في السعودية

قرر الهولندي هينك تيك كات المدير الفني لفريق اتحاد جدة البقاء في السعودية وإلغاء فكرة إقامة معسكر خارجي تدريبي للفريق في الإمارات خلال فترة توقف الدوري السعودي نظرًا لمشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج 24 التي ستنطلق في قطر مساء اليوم الثلاثاء.

الاتحاد كان قد هزم الاتفاق في الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، وقد أدت بطولة خليجي 24 لتأجيل الجولات التالية من البطولة.

الأهلي يستعيد لوكاس ليما بعد عودته من البرازيل

وكان مقررًا أن يُسافر الاتحاد للإمارات خلال الأيام القليلة القادمة لكن المدرب الهولندي قرر التراجع عن الفكرة نظرًا لغياب 6 لاعبين من قوام الفريق الأساسي لالتحاقهم بصفوف المنتخب السعودي المشارك في خليجي 24 والذي سيواجه الكويت يوم غدٍ الأربعاء.

والسبب الثاني الذي أدى لإلغاء معسكر الإمارات هو قرعة دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين التي ستُجرى اليوم، فيما ستُقام المباريات خلال الفترة من 4-7 ديسمبر القادم.

وقرر تين كات أن يكتفي بتدريبات يومية في النادي قد تتحول إلى فترتين صباحية ومسائية للحفاظ على الحالة البدنية والفنية للاعبين خلال فترة التوقف الممتدة إلى 10 ديسمبر القادم.