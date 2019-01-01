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كأس آسيا

الاتحاد الإماراتي يوضح حقيقة المفاوضات مع داليتش

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Getty Images
الاتحاد الإماراتي يرد على الأخبار التي انتشرت بالتعاقد مع زلاتكو داليتش لتولي قيادة الأبيض في كأس آسيا

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أوضح الاتحاد الإماراتي، حقيقة الأخبار التي انتشرت حول التفاوض مع المدير الفني الكرواتي، زلاتكو داليتش لقيادة الأبيض في كأس الأمم الآسيوية الجارية.

ويتولي الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، مهمة تدريب منتخب الإمارات، خلال كأس آسيا الحالية، وافتتح مباريات البطولة بتعادل إيجابي امام البحرين.

ونشر الاتحاد الإماراتي، تغريدة على موقع تويتر ليوضح فيها حقيقة المفاوضات مع داليتش: " ير صحيح ما يتم تداوله حول تفاوض اتحاد الكرة مع المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش لتدريب الأبيض في نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019".

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وتابع: " متمنين مراعاة الدقة في تداول مثل هذه الأخبار".

ويستعد المنتخب الإماراتي، لخوض منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، امام نظيره الهندي مساء الخميس القادم.

الجدير بالذكر أن الأبيض يحتل المركز الثاني في مجموعته، خلف المنتخب الهندي المتصدر بثلاث نقاط، ويأتي منتخب البحرين في المركز الثالث بنقطة، ويتذيل منتخب تايلاند المجموعة دون أي نقطة.

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