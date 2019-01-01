الاتحاد الإفريقي يخطر الزمالك بموعد لقاء نهضة بركان

تعرف على موعد لقاء نهضة بركان والزمالك

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تلقى نادي الزمالك إخطارًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بموعد مباراة فريقه مع نهضة بركان المغربي، بنهائي كأس الكونفدرالية.

الزمالك سيسافر إلى المغرب مساء يوم الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان مساء يوم الأحد، بذهاب نهائي الكونفدرالية.

الاتحاد الإفريقي أخطر الزمالك بمواجهة نهضة بركان في المغرب، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت الأخير، الثانية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة.

على مسئولية @ShobierOfficial.. الاتحاد الأفريقي يرفع الإيقاف عن رئيس الزمالك لحضور النهائي 🏆



التفاصيل ◀️ https://t.co/D79R6yiNli pic.twitter.com/4OSUZzxdP0 — جول مصر (@goaleg) May 13, 2019

الزمالك تأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية، بعد الفوز على النجم الساحلي التونسي، بهدف دون رد، بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وتأهل نهضة بركان إلى النهائي، بعد الفوز على الصفاقسي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

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ويسعى الزمالك للحصول على لقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه، ليكون ثاني فريق مصري يحصل عليه بعد الأهلي عام 2014.