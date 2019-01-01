تقارير - الكاف أقال عمرو فهمي بسبب اتهام أحمد أحمد بالتحرش والرشوة

الفساد سبب إبعاد سكرتير عام الاتحاد الأفريقي السابق من منصبه

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضحت تقارير صحفية، عن سبب إقالة عمرو فهمي، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي السابق، بعدما قام فهمي بكشف فساد أحمد أحمد رئيس الاتحاد.

وفقاً لشبكة رويترز، فإن الاتحاد الأفريقي أقال عمرو فهمي، بعد اتهامه رئيس الكاف بالرشاوي وإساءة استخدام أموال الاتحاد.

وأفادت الوثيقة التي أرسلها عمرو فهمي في 31 مارس إلى هيئة تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، أن أحمد أحمد أرسل 20 ألف دولار لحسابات خاصة برؤساء اتحادات الرأس الأخضر وتنزانيا، على غير المتعارف عليه بإرسالها إلى حسابات الاتحادات.

بالإضافة إلى قيامة بالتحرش بأربع موظفات داخل الاتحاد الأفريقي، ولم يتم الكشف عنهن، وانتهاك القواعد لزيادة التمثيل المغربي داخل الاتحاد.

واتهم سكرتير العام للاتحاد الأفريقي السابق رئيسه، بإنفاق 400 ألف دولار على السيارات في مصر ومدغشقر، بالإضافة إلى تكليف خزائن الاتحاد 830 ألف دولار للتعاقد مع شركة تاكتيكال ستيل لتزويد الكاف بأدوات رياضية بالرغم من وجود عروض أقل.

💢 الكاف يقرر نقل مباراة الهلال والنجم الساحلي في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية إلى القاهرة بدلاً من الخرطوم بسبب الأوضاع الأمنية في السودان. pic.twitter.com/OUKopYyW85 — جول مصر (@goaleg) April 15, 2019

وأشار بعض المسؤولين الكبار في الاتحاد الذين رفضوا الإفصاح عن أسمائهم، إلى أن فهمي تعرض إلى الإقالة بعد إرساله للوثيقة التي تدين أحمد أحمد.

وأشارت الشبكة، إلى أن أحمد رفض التعليق على تلك الاتهامات، بالإضافة إلى رئيسي اتحادات الرأس الأخضر وتنزانيا، ومعهم شركة تاكتيكال ستيل.