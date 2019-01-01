الاتحاد الأوروبي يصدر بيانًا بشأن دعوة الأرجنتين للبطولات القارية

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يصدر بيانًا رسميًا بشأن دعوته للأرجنتيني للمشاركة في البطولات الخاصة به.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانًا رسميًا قبل قليل بشأن الأخبار المتداولة حول دعوته للمنتخب الأرجنتيني للمشاركة في البطولات الخاصة به.

جاء هذا عقب انتشار أنباء عن رغبة الأرجنتين في الابتعاد عن اتحاد أمريكا الجنوبية بعد ما حدث في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة مع الفريق.

وكتب الاتحاد الأوروبي في البيان: "لا يوجد صحة فيما انتشر حول دعوتنا للأرجنتين للمشاركة في البطولات الأوروبية او أن تصبح عضوًا في اتحادنا، هذا لم يتم مناقشته ولن يحدث أبدًا".

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وأضاف: "على الرغم من ذلك ولروح التعاون والصداقة بيننا وبين الاتحاد الأرجنتيني، يريد الاتحاد الأوروبي أن يدعو المنتخب الأرجنتيني ليكون ضيفًا خاصًا على أي بطولة أوروبية للمشاهدة".

وكانت الساعات الماضية قد شهدت توترًا كبيرًا للغاية بين اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم والاتحاد الأرجنتيني بسبب طريقة خروج الأخير من بطولة كوبا أمريكا.

جدير بالذكر أن البرازيل كانت قد توجت بالبطولة بعد الفوز مساء الأمس على بيرو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية.