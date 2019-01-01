الاتحاد الأفريقي يرفض طلب استبدال مهاجم الكاميرون المصاب

الاتحاد الكاميروني اكتشف إصابة مهاجمه بإصابة خطرة في القلب

فيسبوك تويتر بلال محمد

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ضم المنتخب الكاميروني لاعباً بديلاً لجويل تاجوي، الذي غادر قائمة فريقه لكأس الأمم الأفريقية لأسباب طبية.

وغادر المهاجم الكاميروني، معسكر فريقه بعد تأكد إصابته بخلل في وظائف الشريان التاجي في القلب، والتي تعد من الإصابات النادرة.

واكتشف الاتحاد الكاميروني إصابة اللاعب أثناء معسكره في قطر، قبل أن يتم التأكد من الإصابة في مصر، ليقرر إدارة المنتخب استبعاد اللاعب خوفاً على صحته.

ويستعد المنتخب الكاميروني، لبداية مشواره في الدفاع عن لقبه بكأس الأمم الأفريقية، عندما يواجه غينيا بيساو مساء الليلة في الجولة الأولى للمجموعة السادسة.

🇨🇲 الأسود جاهزون لضربة البداية أمام غينيا، والنجوم السوداء تضرب موعدًا لمواجهة بنين🇬🇭#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/jXOpXES5iY — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 25, 2019

ويستضيف ملعب الإسماعيلية مباريات المجموعة السادسة، التي تضم كلاً من الكاميرون وغينيا بيساوي وبينين وغانا.