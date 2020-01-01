أحمد أحمد يُوضح حقيقة ترشحه لولاية ثانية في رئاسة الكاف

رئيس الاتحاد الحالي يتحدث عن موقفه من الأمر

رد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رسميًا على الأخبار التي تحدثت عن اتخاذه قرار الترشح لولاية ثانية في رئاسة الكاف.

وكانت عدة تقارير صحفية مغربية قد أشارت إلى نية أحمد أحمد الترشح لولاية ثانية ليُضاف إلى قائمة من المرشحين أبرزها المصري هاني أبو ريدة والمغربي فوزي لقجع.

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الرئيس الملغاشي الذي فاز بالانتخابات الأخيرة للكاف متفوقًا على الكاميروني عيسى حياتو نفى تمامًا تفكيره بالترشح لولاية ثانية حاليًا، مؤكدًا أن كل تركيزه على أزمة فيروس كورونا.

إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "تحدثت عدة مصادر صحفية اليوم عن قراري الترشح لولاية ثانية في رئاسة الكاف".

أضاف "أنا مركز حاليًا على إدارة أزمة فيروس كورونا. حين أتخذ قراري سأعلنه بنفسي".