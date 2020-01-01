مفاجأة .. الاتحاد يطلب أمواله من جلطة سراي!

اعتدنا مؤخرًا أن تطلب الأندية أموالها من الاتحاد

اعتدنا مؤخرًا أن تطلب الأندية أموالًا من نادي الاتحاد السعودي نتيجة تأخره في تسديد المستحقات الناتجة عن بعض الصفقات، لكن صحيفة الرياضية كشفت في نسختها الصادرة صباح اليوم الأحد أن النادي الغربي يُطارد جلطة سراي التركي للحصول على أمواله.

الصحيفة أوضحت أن إدارة الاتحاد خاطبت نظيرتها في جلطة سراي للحصول على مبلغ 120 ألف دولار أمريكي هي قيمة المساهمة التضامنية لانتقال مهاجم الرأس الأخضر جاري رودريجيز للفريق الجداوي في يناير 2019.

إذ يتضمن عقد انتقال المهاجم الذي يلعب حاليًا بالإعارة مع فناربخشة بندًا يقضي بتحمل جلطة سراي مبلغ المساهمة التضامنية المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لحفظ حقوق الأندية في انتقالات اللاعبين.

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مبلغ المساهمة التضامنية يُوزع عادة على الأندية التي تدرَّب فيها اللاعب خلال الفترة العمرية من 12 إلى 23 عامًا، ويُحتسب باقتطاع 5% من قيمة الصفقة.

يُشار إلى أن الاتحاد كان قد سدد جميع المستحقات المتأخرة والغرامات المالية الخاصة بصفقة ضم رودريجيز وآخرها مبلغ 250 ألف دولار تمثل غرامة التأخيل في دفع المبالغ المطلوبة ليُغلق ذلك الملف نهائيًا.