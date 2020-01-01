خاص | بقاء 3 أجانب وطلب خاص .. كاريلي يرسم شكل الاتحاد للموسم القادم

جول ينفرد بتفاصيل التقرير الفني المقدم من المدرب البرازيلي للإدارة

ذكرت مصادر خاصة لجول النسخة العربية أن فابيو كاريلي المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي سلم تقريره الفني الخاص لإدارة النادي والذي تضمن رؤيته لمستقبل اللاعبين الأجانب وطلباته لدعم الصفوف استعدادًا للموسم القادم.

المدرب البرازيلي فاجأ الجميع حين أكد على رغبته تجديد عقد لاعب الوسط المغربي كريم الأحمدي والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد سار بذلك عكس كل التوقعات التي رجحت رحيل اللاعب وعودته إلى هولندا.

كاريلي طلب خلال تقريره التعاقد مع صانع ألعاب أجنبي، وقد رفض بقاء الثلاثي ويلفريد بوني وألكساندر بريجوفيتش وألكساندر بيزيتش في الاتحاد الموسم القادم.

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المصادر الخاصة لجول أفادت كذلك أن صاحب الـ46 عامًا أكد بقاء الثلاثي الأجنبي مارسيلو جروهي وبرونو أوفيني ورومارينيو في صفوف العميد الموسم القادم، وقد طلب وضع الثلاثي الآخر، أنيس البدري وليوناردو جيل وجوناس دي سوزا، تحت الاختبار لحسم مصيرهم بنهاية الموسم.

وقد حصر كاريلي خياراته الأجنبية في الاتحاد بحارس مرمى ومدافعين ولاعب وسط مدافع وصانع لعب وجناح ومهاجم، وبهذا ستكون الإدارة مطالبة بالتعاقد مع 2-4 لاعبين جدد على الأقل اعتمادًا على موقف البدري وجوناس وجيل.