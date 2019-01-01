الاتحاد الآسيوي يناقش زيادة عدد الأجانب في دوري أبطال

الاتحاد الآسيوي يناقش زيادة الأجانب الأربعة في دوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تناقش زيادة عدد اللاعبين الأجانب للأندية المشاركة في دوري الأبطال.

ويسمح الاتحاد الآسيوي في الوقت الحالي بقيد 4 لاعبين أجانب للأندية في دوري أبطال آسيا، وهو ما يتناقش حول زيادته من النسخة المقبلة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الاتحاد الآسيوي خلال اجتماعه غدًا في العاصمة الماليزية كوالالمبور سيناقش زيادة عدد الأجانب.

ويسعى الاتحاد لزيادة عدد الأجانب إلى 5 أو 6 أجانب لكل نادي في دوري أبطال آسيا، حيث يسعى لتطوير الكرة الآسيوية في المرحلة المقبلة.

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ويشارك في الاجتماع الذي سيقام غدًا إبراهيم القاسم الأمين العالم للاتحاد السعودي لكرة القدم، كعضو في لجنة المسابقات للاتحاد الآسيوي.