الاتحاد الآسيوي يدرس مشاركة اللاعبين الجدد بدوري الأبطال

نظام جديد سيطبق في هذه النسخة الاستثنائية من بطولة دوري أبطال آسيا.

يدرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، السماح للاعبين المنتقلين حديثًا للأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020، باللعب رفقة أنديتهم الجديدة، مع استئناف البطولة، في دور المجموعات.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن عن استئناف منافسات دوري أبطال آسيا بداية من يوم 14 سبتمبر المقبل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 5 ديسمبر.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن هذا القرار يأتي بعد أن تم طرحه للتصويت خلال اجتماع سابق، ليتبنى الاتحاد السعودي هذا الطلب، برغبة مشتركة من ناديي النصر والأهلي.

المزيد من الفرق

النصر يرغب في الاستفادة من القرار، بمشاركة لاعبيه الجدد على رأسهم عبد الفتاح عسيري، والأهلي يسعى هو الآخر للاستفادة من هذا القرار، بمشاركة لاعبه الجديد طلال العبسي.

ومن المقرر أن تقوم إدارتي الأهلي والنصر بإرفاق أسماء لاعبيها الجدد، تمهيدًا للمشاركة في المباريات المتبقية من بطولة دوري أبطال آسيا.

يأتي ذلك في ظل النظام المعمول به، بمنع مشاركة اللاعب مع فريقين مختلفين في دور المجموعات، حيث سيتم استثناء هذا خلال الموسم الحالي، بسبب أحداث جائحة فيروس كورونا، واستكمال البطولة بنظام التجمع.

رسميًا .. الاتحاد الآسيوي يعلن مواعيد استئناف دوري الأبطال

يذكر أن الاتحاد الآسيوي قرر أن تقام المباريات المتبقية في دوري أبطال آسيا بنظام التجمع في دولة قطر، خلال الفترة من 14 سبتمبر إلى 5 ديسمبر.