الاتحاد الآسيوي يختار 5 لاعبين من السعودية لتحديد أسطورة دوري الأبطال
طرح الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم استفتاء جديد حول الأسطورة السعودي بمنافسات دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد.
ونشر الموقع الرسمي سلسلة جديدة من التقارير التي تسلط الضوء على نجوم اللعبة في دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد في كل دولة.
وتضمن موقع الاتحاد الآسيوي الحديث عن خمسة لاعبين من السعودية، حيث شهدت القائمة تواجد الخماسي (محمد الشلهوب – سعود كريري – محمد نور – ناصر الشمراني – سالم الدوسري)
وقد نجحت الأندية السعودية في الفوز بلقب البطولة ثلاث مرات من إطلاق النظام الجديد موسم 2002-2003، كما بلغت الدور النهائي في أربع مناسبات إضافية.
وطرح الموقع استفتاء خاص من أجل اختيار الأسطورة السعودية الأفضل في منافسات دوري أبطال آسيا، من أجل اختيار لاعب واحد.
يُذكر أن نادي الهلال كان قد حصد لقب دوري أبطال آسيا 2019، ومازال مصير النسخة الحالية من البطولة غامضًا حتى الآن.
محمد الشلهوب 💙— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) March 27, 2020
محمد نور 🐯
ناصر الشمراني 🤙
سعود كريري 🛡️
سالم الدوسري 🌪️
أيّ من هذه الأسماء 🇸🇦 هو المفضل لك في #دوري_أبطال_آسيا؟ صوت الآن 👇https://t.co/soAwcwNx0U