الاتحاد الآسيوي يُبلغ النصر بمواجهة سباهان الإيراني في طشقند

الاتحاد الآسيوي يُبلغ النصر بمواجهة سباهان الإيراني في طشقند

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إقامة مباراة النصر السعودي وفريق سباهان الإيراني، في مدينة طشقند الأوزبكية ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وبحسب خطاب الاتحاد الآسيوي فمن المقرر أن تقام مباراة الفريق الإيراني والنصر بمدينة طشقند بدلًا من ملعب نقش جهان الخاص بالفريق الإيراني.

ويأتي هذا القرار بسبب قرار الاتحاد الآسيوي بمنع الفرق الإيرانية من خوض المباريات على أرضها، وخوض المباريات على أرض محايدة.

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وكان الاتحاد الآسيوي قد وافق من قبل على نقل مواجهات الأندية السعودية أمام الفرق الإيرانية على ملاعب محايدة بسبب توتر العلاقات بين البلدين.

وبشكل عام كان الاتحاد الآسيوي، قد تلقى تحذيرات عاجلة من بعض المنظمات الصحية، من إقامة مباريات الأندية الإيرانية، في دوري الأبطال، خلال الفترة الحالية.

وكان الاتحاد الإيراني لكرة القدم، قد قرر إقامة مباريات الدوري الإيراني، دون جمهور، بسبب تفشي مرض كورونا، وهو الأمر الذي اعترضت عليه بعض الأندية.

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الجدير بالذكر أن نادي النصر يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة، برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف خلف السد القطري متصدر الترتيب، ومتقدما بفارق نقطة عن سباهان صاحب المركز الثالث، فيما يتذيل العين الإماراتي ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط بعد مرور جولتين.