رئيسه: ديون الاتحاد تتجاوز الـ200 مليون ريال

أنمار الحائلي يتحدث عن المشاكل المالية للعميد

كشف أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة الاتحاد حجم الديون المالية على النادي، موضحًا أنها تتجاوز الـ200 مليون ريال سعودي وقد ورث جلها من الإدارة السابقة.

الفريق السعودي يُعاني من مشاكل مالية جمة وقضايا كثيرة مع عدد من لاعبيه القدامى، وتعمل إدارة الحائلي حاليًا على إنهاء الخلافات المالية تدريجيًا بتسديد المستحقات المتأخرة والوصول لحلول مع أصحابها، وقد انعكس هذا على وضع الفريق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، إذ يُعاني على صعيد النتائج وجدول الترتيب.

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الرئيس أجرى حوارًا مع إذاعة أم بي سي أف أم قال فيه "ديون الاتحاد الداخلية والخارجية تتجاوز الـ200 مليون ريال سعودي، نحن نسعى بقوة لإيجاد الحلول المناسبة حتى لا يتحول هذا الرقم إلى أزمة، وذلك من خلال التوصل لتسويات مع أصحاب تلك الديون ومحاولة تقليصها قدر الإمكان، لكننا في نفس الوقت نعمل في ظل أوضاع راهنة صعبة".

أضاف "وزارة الرياضة قدمت دعمًا ماليًا للنادي خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي، لكني لا أعلم كيف تعامل معها مجلس الإدارة السابق، إذ توليت منصبي في الـ28 من يونيو 2019 واكتشفت بعدها أن العديد من الملفات المالية لم تغلق وهو ما زاد من حجم الديون".

أتم في تلك النقطة "قمنا بحل 4 قضايا من خلال تسويات من شأنها تقليل الديون لاحقًا، ووفرنا دعمًا من الإدارة الحالية يصل إلى 32 مليون ريال للمساعدة في تغطية النفقات، إذ عائدات النادي لا تغطي الرواتب الشهرية للاعبين، نحن نعمل بجد لتقليص هذا الرقم الضخم".

الحائلي انتقل لنقطة أخرى وهي رحيل المدرب لويس سييرا بعد نجاحه في إنقاذ الفريق من الهبوط في نهاية الموسم الماضي، إذ قال "سييرا كان حزينًا من غضب الجماهير منه بعدما كانت تتباهى به قبل عدة أشهر، زارني في بيتي عقب الخسارة أمام الهلال في الدوري السعودي وأخبرني بذلك".

أضاف "تجاوزنا الأمر لكنه عاد للتفكير به مجددًا بعد السقوط أمام الحزم، هنا بدأ يفقد جديته في العمل ولذا كان قرارنا التخلي عنه".