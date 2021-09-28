لماذا يقف مجلس العميد صامتًا؟!

رصد الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه ثلاث ملفات يقف مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، صامتًا أمامها، بغرابة شديدة، مما يهدر حق العميد بها.

الفريق الجداوي يتصدر حاليًا جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن الهلال؛ صاحب الوصافة، وإن كان للأخير مباراة مؤخرة.

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وكتب جستنيه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مازالت ادارة الاتحاد تمارس الصمت بعدم حفظ حقوق ناديها وجماهيره سواء لما يتعرض لاعبوا الفريق من خشونة من لاعبي الفرق الاخرى في عفلة حكام تلك المباريات وتقنية الفار.

"اضافة الى اساءات عنصرية لجماهير الاتحاد الى جانب سكوتها عن اختيار اسماء حكام الساحة والفار تثير علامات استفهام وتعجب".

مازالت ادارة الاتحاد تمارس الصمت بعدم حفظ حقوق ناديها وجماهيره سواء لما يتعرض لاعبوا الفريق من خشونة من لاعبي الفرق الاخرى في غفلة حكام تلك المباريات وتقنية الفار اضافة الى اساءات عنصرية لجماهير الاتحاد الى جانب سكوتها عن اختيار اسماء حكام الساحة والفار تثير علامات استفهام وتعجب — عدنان جستنيه (@Adnan_Jas) September 28, 2021

العميد يستعد حاليًا لمواجهة الأهلي، في ديربي جدة، في الأول من أكتوبر المقبل، ضمن الجولة السابعة من الدوري المحلي.

ويعاني الراقي في الموسم الجاري الأمرين، إذ جمع خمس نقاط فقط من ست مباريات، ليأتي في المركز الـ12 بجدول الترتيب.

لكن يبقى لديربي جدة رونقه، مهما كان حال الفريقين، خاصةً وأن المدير الفني للأهلي بيسنيك هاسي، قد تكون هذه هي الفرصة الأخيرة له قبل إقالته من منصبه.