الابتسامة تتحول إلى دموع حمراء .. الدوري الإنجليزي يرفض مجاملة كاسيميرو

أيام ريال مدريد انتهت وهناك معاملة مختلفة الآن

واقعة نادرة وتاريخية حدثت على ملعب أولد ترافورد يوم الأحد الماضي، عندما تلقى لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو البطاقة الحمراء مع مانشستر يونايتد.

تعامل كاسيميرو مع أي تدخل عنيف له خلال مسيرته مع ريال مدريد، كان ينتهي بابتسامة إلى الحكم تُنهي كل شيء، ولكن الأوضاع مختلفة تمامًا في الدوري الإنجليزي.

كاسيميرو خرج من الملعب باكيًا في الدقيقة 34 من مباراة الفريق التي تعادل فيها، ليجد نفسه في عالم مختلف تمامًا عن الذي عاشه في سانتياجو برنابيو.

رقم مثير للجدل

كاسيميرو انضم إلى الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من ريال مدريد بسجل ناصع تمامًا عندما يتعلق الأمر بالبطاقات الحمراء.

الطرد الذي تعرض له صاحب الـ31 سنة ضد ساوثامبتون لم يكن الأول هذا الموسم، حيث تعرض لبطاقة حمراء مباشرة في مواجهة كريستال بالاس ببداية هذا العام، ليكون بذلك تم طرده مرتين في 37 مباراة بقميص الشياطين الحمر.

وعلى الجانب الآخر سنرى أن كاسيميرو طُرد مرتين فقط في 336 مباراة خلال مسيرته مع ريال مدريد، ولم تكن أي منهما بمثابة حالة الطرد المباشر، حيث حدث الأمر عن طريق الحصول على البطاقة الصفراء مرتين في مباراة واحدة.

ويثير هذا الأمر حالة من الجدل، بسبب طبيعة كاسيميرو العنيفة في الالتحامات، وكثرة مخالفاته مع ريال مدريد في الدوري الإسباني على وجه التحديد.

كاسيميرو قضى 10 سنوات في مسيرته منهم 7 مع ريال مدريد ولم يحصل على أي بطاقة حمراء مباشرة، فماذا حدث بعد انتقاله إلى أولد ترافورد؟

هل هناك مجاملة؟

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حالة كاسيميرو خلال فترة تواجده في الدوري الإسباني جعلت الجماهير تتعجب من ندرة حصوله على بطاقات حمراء، والآن مع حصوله على طردين في بداية مسيرته مع يونايتد، بدأت الشكوك تظهر حول حدوث مجاملات.

بكل تأكيد ريال لديه حجمه كأحد عمالقة الدوري الإسباني، وربما يتم معاملته بطريقة خاصة من الحكام بسبب هذه الهيبة، ولكنه ليس السبب الأقرب لندرة بطاقات كاسيميرو مع ريال مدريد، لأن باقي اللاعبين كانوا يحصلون على بطاقات ملونة بشكل عادي.

من الاحتمالات الواردة وراء هذه الظاهرة، هي الطبيعة الحادة لحكام الدوري الإنجليزي في التعامل مع اللاعبين، والضغط الذي يتعرض له الحكام في الفترة الأخيرة بسبب أزمات تقنية الفيديو.

وهناك سبب آخر لهذا الأمر، وهي السمعة التي جاء بها كاسيميرو إلى الدوري الإنجليزي من ريال مدريد، بندرة حصوله على أي بطاقات حمراء، مما جعله مستهدفًا من الحكام في البطاقات الحمراء أو الصفراء، في رسالة بأن الدوري الإنجليزي لا يعرف المجاملة!