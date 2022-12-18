الابتسامة الأغلى على الإطلاق .. ركلات الترجيح تضحك للمرة الأولى في وجه ميسي

للمرة الأولى في مسيرته مع منتخب الأرجنتين، ابتسمت ركلات الترجيح أخيرًا إلى ليونيل ميسي.

بعد عناد طويل، ابتسمت ركلات الترجيح أخيرًا إلى ليونيل ميسي، وهذه الابتسامة كانت الأغلى على الإطلاق.

منتخب الأرجنتين حقق لقب بطولة كأس العالم 2022 على حساب منتخب فرنسا، بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية التي أقيمت على استاد لوسيل بالتعادل بنتيجة 3-3.

ميسي افتتح التسجيل لمنتخب الأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة 23، قبل أن يضيف أنخيل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 36 من زمن المباراة.

لكن كيليان مبابي نجح في تعديل النتيجة لصالح منتخب فرنسا بهدفين صاعقين في الدقيقتين 80 و81، جاء الأول منهما من ركلة جزاء، لتنقلب المباراة رأسًا على عقب.

ومع الدخول إلى الأشواط الإضافية، تمكن ميسي من إعادة الأرجنتين إلى التقدم في الدقيقة 108، قبل أن يعود مبابي ويعدل النتيجة من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 118.

إثارة في ركلات الترجيح

ومع الدخول إلى ركلات الترجيح استمرت الإثارة، وبعدما سجل مبابي وميسي الركلة الأولى لصالح فرنسا والأرجنتين على الترتيب انقلبت الأحوال.

إيميليانو مارتينيز ظهر في الصورة وتصدى لركلة الترجيح الفرنسية الثانية، قبل أن يتكفل أوريليان تشواميني بتسديد الركلة الثالثة بعيدًا عن المرمى.

فيما واصل لاعبو منتخب الأرجنتين التسجيل، حتى النهاية، لتنتهي المباراة بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح.

الابتسامة الأولى في وجه ميسي!

ركلات الترجيح لم تكن رحيمة بميسي مرتين في تاريخه مع منتخب الأرجنتين، وتحديدًا في بطولة كوبا أمريكا.

ميسي خسر نهائي بطولة كوبا أمريكا مرتين على التوالي مع منتخب الأرجنتين، وتحديدًا في نسختي 2015 و2019 لصالح منتخب تشيلي.

والمثير أن الخسارة جاءت في المرتين بركلات الترجيح، حيث سجل ميسي في 2015 وأضاع في 2019.