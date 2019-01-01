لجنة المحترفين تُعلن مواعيد مباريات دوري وكأس الخليج العربي

الترتيبات النهائية لانطلاق الموسم الجديد في الإمارات مستمرة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلنت لجنة دوري المحترفين في الإمارات مواعيد مباريات مسابقات دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 عامًا لموسم 2019-2020.

وجاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الفنية بممثلي القنوات الناقلة للبطولة وهي أبو ظبي ودبي والشارقة الرياضية مساء أمس الثلاثاء بمقر لجنة المحترفين بالعاصمة أبو ظبي.

وتقرر أن يبدأ الموسم ببطولة كأس الخليج العربي حيث تقام الجولة الأولى يومي 22 و23 أغسطس 2019، ثم الجولة الثانية يومي 30 و 31 من نفس الشهر، على أن تقام الجولة الثالثة يومي 6 و7 سبتمبر 2019، وتختتم مرحلة المجموعات من البطولة بإقامة الجولة السابعة يومي 16 و 17 يناير 2020.

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أما بطولة دوري الخليج العربي، ستنطلق في 19 سبتمبر 2019، بإقامة الجولة الأولى على مدار يومين، وتفتتح البطولة بمباراتين تقامان الساعة 6:45 دقيقة بتوقيت الإمارات، وتجمع الأولى حتا مع شباب الأهلي، والثانية الظفرة مع الجزيرة.

وفي نفس اليوم، يلعب بني ياس مع عجمان والشارقة ضد خورفكان عند الساعة 9:15 بالتوقيت المحلي.

وتتواصل مباريات الجولة الأولى مساء الجمعة 20 سبتمبر بإقامة ثلاث مباريات، تجمع الأولى العين واتحاد كلباء في 6:45 مساءً، ويلعب في نفس التوقيت الوحدة ضد الفجيرة، وعند الساعة 9:15 يُقام ديربي دبي بين النصر والوصل.

يُذكر أن لجنة دوري المحترفين اعتمدت مبادئ محددة في برمجة المباريات، إذ تُقام يومي الخميس والجمعة، بواقع 4 مباريات في اليوم الأول و3 في الثاني، باستثناء المباريات التي تلعب فيها مباريات "فيفا"، فتمت برمجتها يومي الجمعة والسبت.

وتقرر أيضًا إقامة المباريات على معادين، بحيث ينتهي الشوط الأول للمباريات الأولى قبل آذان العشاء، بينما تنطلق المباراة الثانية بعد نهاية الأولى بنصف ساعة، وقد تم تثبيت مواعيد انطلاق المباريات بناءً على طلب القنوات الناقلة.

وأخيرًا، تم تحديد مساء اليوم الثاني لإقامة المباراة الأهم والأكبر في الأسبوع، وذلك تماشيًا مع الدوريات والبطولات العالمية.