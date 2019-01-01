مدير الوصل: مواجهة خورفكان ليست سهلة

مباراة تبدو في المتناول للوصل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أسفرت قرعة دور الـ16 لكأس رئيس الدولة في الإمارات عن مباراة تجمع الوصل مع خورفكان.

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ويرى الأغلب أن الوصل تجنب الفرق الكبرى في البطولة مثل العين والشارقة وشباب الأهلي والنصر والوحدة والجزيرة، وحظي بفريق يبدو في المتناول، لكن هذا لم يكن رأي المسؤولين في النادي.

مواجهات نارية في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة الإماراتي

إذ قال مديره حميد يوسف لقناة أبو ظبي الرياضية "هي مباراة صعبة لأنها مباراة كأس، خورفكان فريق صاعد من الدرجة الأولى لدوري المحترفين وقد تعاقوا مع عدد من اللاعبين الجيدين سواء مواطنين الأجانب".

أضاف "الانطباع الأول عن الفريق من مباراته ضد الجزيرة في كأس الخليج العربي كان جيدًا، علينا الحذر من كل المباريات وليس فقط مواجهة خورفكان. جل الأندية حاليًا متكافئة من حيث المستوى، وبالطبع مباريات كل بطولة مختلفة عن الأخرى".

وأتم واعدًا جماهير الوصل بالعمل وبذل أقصى الجهود للفوز بالبطولة وإسعادهم.

القرعة الكاملة لدور الستة عشر من مسابقة #كأس_رئيس_الدولة