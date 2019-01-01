مارياني: أتطلع لتحقيق البطولة الأولى مع شباب الأهلي

لاعب شباب الأهلي الجديد يتطلع لهزيمة الشارقة في سوبر الإمارات والفوز بأول لقب له مع ناديه الجديد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى السويسري ديفيد مارياني رغبته في الفوز بأول لقب له مع فريقه الجديد "شباب الأهلي"، ذلك حين يلتقي الشارقة في مباراة السوبر.

ويلتقي شباب الأهلي يوم السبت القادم مع الشارقة في مباراة سوبر الإمارات على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، وهي المواجهة التي تجمع بطلي دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة.

لا أشواط إضافية في سوبر الإمارات بين الشارقة وشباب الأهلي

الوافد الجديد لشباب الأهلي هذا الصيف كشف خلال تصريحاته للموقع الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية عن حماسه الكبير لخوض المباراة المرتقبة، مشيرًا لجاهزية فريقه للعب اللقاء وواثقًا في دعم الجماهير له.

وأضاف حول فريقه الجديد " كل شيء داخل النادي محفز على البذل والعطاء، من الجيد أن يكون لديك زملاء رائعون مثل لاعبي شباب الأهلي. أنا سعيد بكوني هنا، الجميع يشجعونني ويسعون لمساعدتي على التأقلم مع الأجواء، أشعر أننا فريق واحد كل فرد فينا يسعى لذات الهدف، وبهذه الروح سنكون قادرين على تحقيق الإنجازات".

وأتم مارياني تصريحاته مؤكدًا احترامه الكامل لفريق الشارقة الذي وصفه بالكبير ويمتلك لاعبين مميزين، ومشددًا على أن شباب الأهلي يجب أن يبذل قصارى جهده ويُقدم أفضل أداء لديه ليهزم بطل دوري الخليج العربي ويُتوج بالسوبر.