الإمارات والعراق: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة العراق ضد الإمارات في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج 24 والمقامة فعالياتها في قطر

الإمارات 0 × 2 العراق

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

41’ تحضير من الخط الخلفي من لاعبي المنتخب الإماراتي لمحاولة بناء هجمة منظمة

40’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق علي صالح لكن أمسكها الحارس محمد حميد بثبات

39’ سيطرة من لاعبي منتخب العراق على مجريات اللقاء وضغط على دفاعات منتخب الإمارات

38’ انطلاقة من امجد عطوان من الجهة اليسري لكن تدخل معه خليفة الحمادي وابعدها إلى رمية تماس

الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسري عن طريق علي عدنان لداخل المنطقة يرتقي لها علاء عبدالزهرة ويسددها برأسية قوية تسكن الشباك بنجاح

37’ جووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الثاني للمنتخب العراقي عن طريق علاء عبدالزهرة

35’ بطاقة صفراء من نصيب علي مبخوت

34’ خطأ لصاالح منتخب العراق بعد تدخل قوي من علي مبخوت علي أمجد عطوان فى المنطقة الدفاعية

33’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من خلفان مبارك لكنها تصطدم فى الحائط وتتحول إلى رمية تماس

32’ خطأ لصالح منتخب الإمارات من علي حدود المنطقة

31’ تسديدة قوية من خليفة الحمادي لكن تصدي لها الحارس بثبات

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الأول والتقدم لمنتخب العراق بهدف دون رد

27’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق خلفان مبارك أمسكها الحارس محمد حميد بثبات

26’ تمريرة طولية فى إتجاه علاء عباس على حدود المنطقة لكنه فشل فى استلام الكرة ليستخلصها الدفاع الإماراتي بنجاح

25’ تمريرات متبادلة من لاعبي منتخب العراق لمحاولة الإختفاظ بالكرة

23’ تمريرات فى منتصف الميدان من جانب لاعبي المنتخب الإماراتي فى منتصف الميدان

22’ تنفيذ الخطأ بتمريرة طولية من بندر الأحبابي فى أتجاه علي مبخوت لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

21’ بطاقة صفراء من نصيب علاء عباس

20’ خطأ لصالح الإمارات بعد تدخل قوي من علاء عباس على بندر الأحبابي من خارج المنطقة من الجهة اليسري

18’ تمريرات فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي المنتخب الإماراتي فى منتصف الميدان

17’ تمريرة طولية من علي عدنان فى إتجاه ابراهيم بايس على الجهة اليمنى لكن تدخل الدفاع وابعدها من أمامه

16’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من علي مبخوت بتسديدة قوية لكن ابعدها الحارس محمد حميد ببراعة

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول والتقدم للمنتخب العراقي بهدف دون رد

14’ بطاقة صفراء من نصيب الحارس محمد حميد بعد خروجه من المرمي وتدخله القوي على المنطلق من الجهة اليسري علي صالح

13’ محاولات من لاعبي المنتخب الإماراتي لمحاولة البحث عن هدف التعادل

12’ بطاقة صفراء من نصيب عبدالله رمضان بعد تدخل قوي على علاء مهاوي

11’ عرضية من بندر الأحبابي من الجهة اليمنى لكنها مرت بجوار القائم من أمام علي مبخوت

10’ خطأ لصالح المنتخب العراقي بعد تدخل قوي من عبدالله رمضان علي صفاء عبدالله

9’ انطلاقة وتغل من علاء عباس من الجهة اليمنى ومحاولة لرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة



الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من علاء عبدالزهرة إلى داخل يمين المنطقة تصل إلى علاء عباس الذي سدد كرى قوية تسكن الشباك بنجاح

7’ جوووووووووووووووووول،،،، الهدف الأول لمنتخب العراق عن طريق علاء عباس

4’ ركنية للمنتخب العراقي تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

’3’ انطلاقة من الجهة اليسري عن طريق علي فائز ومحاولة التسيد لكن تغطية دفاعية جيدة من مدافعي المنتخب العراقي

2’ ضغط قوي من لاعبي المنتخب العراقي فى بداية المباراة

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / فهد طالب / مصطفي محمد جابر / شريف عبدالحكيم / جلال حسن / ضرغام إسماعيل / محمد رضا جليل / مهند علي / محمد قاسم / حسن حمود / ميثم الجبار

العراق يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من محمد حميد / أحمد إبراهيم خلف / علي عدنان / علي فائز / سعد ناطق / أمجد عطوان / علاء علي مهاوي / علاء عبدالزهرة / إبراهيم باايش / صفاء عبدالله / لاء عباس

البدلاء / علي خصيف / ماجد إبراهيم سرور / حمدان الكمالي / أحمد بارمان / خليل الحمادي / إسماعيل الحمادي / الحسن صالح / خالد عيسي / جاسم يعقوب سلمان / محمد العطاس / سالم راشد عبيد

يبدأ منتخب الإمارات بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من محمد الشامسي / محمد برجش / خليفة الحمادي / محمد مرزوق / يوسف جابر / طارق أحمد / عبدالله رمضان / بندر محمد / خلفان مبارك / علي صالح / علي مبخوت

تشكيل الفريقين:

الفريقان سيتصارعان مع قطر على ورقة العبور لنصف النهائي، مما سيجعل هذه المباراة بينهما مهمة جدًا في سبيل الحصول على البطاقة، وبغض النظر عن ما آلت إليه الأمور في الجولة الأولى.

في الوقت نفسه، فإن منتخب الإمارات يُعاني مع مدربه الهولندي بيرت فان مارفيك، وفي آخر مباراتين رسميتين تلقى هزيمتين في التصفيات أيضًا وتعقد موقفه كثيرًا في مجموعته التي كان من المفترض أن تكون سهلة للغاية على زملاء عموري.

منتخب العراق يعيش فترة مميزة في المرحلة الأخيرة على الصعيد القاري، حيث تمكن من تصدر مجموعته في التصفيات المزدوجة لكأس الأمم الآسيوية 2023 وكأس العالم 2022، ويدخل بطولة الخليج وعينه على التتويج باللقب الغالي.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة منتخب العراق مع نظيره منتخب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات "خليجي 24"، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./