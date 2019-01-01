الأبيض يعود للإمارات بعد سحق سريلانكا وديًا

المنتخب الإماراتي أنهى معسكر البحرين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

عادت بعثة منتخب الإمارات مساء اليوم لأرض الوطن بعد ختام المعسكر الإعدادي لتصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023 بسحق سريلانكا وديًا.

وكان الأبيض قد بدأ معسكرًا إعداديًا لمواجهة ماليزيا في البحرين، وفاز خلاله على منتخب الدومنيكان 4-0 قبل أن يهزم سريلانكا يوم أمس 5-0.

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وقد أحرز أهداف المنتخب الإماراتي أحمد برمان وعلي صالح بجانب هاتريك للنجم علي مبخوت.

وقد بدأ المدرب بيرت فان مارفيك المباراة بتشكيل من خالد عيسى في حراسة المرمى وخليفة الحمادي وحمدان الكمالي ووليد عباس وسالم راشد وعلي سالمين وأحمد برمان وحبيب الفردان وبندر الإحبابي وعلي صالح وعلي مبخوت.

ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على راحة ليومين قبل التوجه فجر الأربعاء إلى كوالالمبور لمواجهة منتخب ماليزيا في العاشر من سبتمبر الجاري.

وقد أدار مباراة سريلانكا طاقم تحكيمي سعودي وشهدت تواجد نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية "عبدالله ناصر الجنيبي"، وراشد الزعابي وهشام الزرعوني عضوَا مجلس الإدارة، وناصر بن ثعلوب الدرعي مدير مكتب رئيس الاتحاد.