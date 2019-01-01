الإصابة تحرم الهلال من إدواردو أمام الفيصلي
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كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن إصابة البرازيلي كارلوس إدواردو مهاجم الهلال وغيابه عن مواجهة الفيصلي.
ويواجه الهلال نظيره الفيصلي، غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن المهاجم البرازيلي للهلال سيغيب عن مواجهة الفيصلي بسبب الإصابة.
وأوضحت الصحيفة أن اللاعب يعاني من شد في العضلة الخلفية مما أدى إلى استبعاده من مواجهة الفيصلي غدًا.
ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 52 نقطة ويسعى لتعزيز صدارته للدوري السعودي.
🗨️- نادر شوقي: كنت أعلم أن رمضان صبحي،— جول مصر (@goaleg) February 28, 2019
لن ينضم للمنتخب المصري ولكنه لن أفصح بالأسباب أمام وسائل الإعلام. pic.twitter.com/Sh7bXP8Qu1