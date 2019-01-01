عبر بيان رسمي، الإسماعيلي يُفند "أكاذيب" لسعد الجزيري

النادي وصف أقوال اللاعب بالأكاذيب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أصدر الإسماعيلي بيانًا رسميًا وصف به أقوال لسعد الجزيري بالأكاذيب، مؤكدًا نية النادي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد اللاعب التونسي.

وكان الجزيري الذي انضم للنادي بداية الموسم الجاري قد قال مؤخرًا أن الإسماعيلي يحجز جواز سفره ويرفض منحه قيمة عقده بعد وضعه على قائمة الانتظار في يناير الماضي، إذ يُصر النادي على منحه 20% من قيمة عقده فقط.

الإسماعيلي رد على هذه الأحاديث ببيان رسمي جاء فيه:

"أكد مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان أن لاعب الفريق التونسي لسعد الجزيري نشر مجموعة من الأكاذيب لا تمت للحقيقة بصلة في ظل انقطاعه عن التدريبات منذ ما يزيد عن 20 يومًا بجانب رفضه أكثر من مرة الحصول على راتبه الشهري المستحق عن فبراير الماضي، إضافة إلى جواز سفره الذي كان بحوزة النادي بسبب سفره ضمن صفوف الفريق للكونغو لملاقاة مازيمبي في وقت سابق بافتتاح مرحلة المجموعات لدوري أبطال افريقيا".

الصفاقسي يُكرر انتصاره على النجم الساحلي ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية

"ويشدد مجلس الإدارة على أنه تمت مخاطبة السفارة التونسية في مصر بعد تسليم جواز سفر اللاعب لديها، حيث أكدت على كامل استيعابها وتفهمها لهذا الأمر الذي يعد تلاعبًا من وكلاء اللاعبين لتحقيق أكبر استفادة مادية للاعب وبهدف رحيله عن النادي مجانًا".

"ويؤكد المجلس أن الجناح التونسي تم وضعه على قائمة الانتظار في يناير الماضي، وذلك بناءً على توصيات من الجهاز الفني للفريق بعد تراجع مستواه الفني بشكل ملحوظ، إلا أنه يحصل على مستحقاته بشكل كامل وبانتظام باستثناء الشهر المذكور سلفًا، مشيرًا إلى أن محاميه الخاص تحدث مع الإدارة القانونية للمطالبة بتحمل النادي قيمة عقده كاملًا وليس عن هذا الموسم".

"ويشدد المجلس على أنه يتعامل مع لاعبيه باحترافية كبيرة وقد رحل لاعبون كثر آخرهم النيجيري أوكيكى أفولابى والكاميروني كريستوفر ميندوجا دون حدوث أي مشاكل".

"لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد اللاعب التي تكفل إعادة الحق لأصحابه بعد الأكاذيب التي قام بنشرها عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إثارة وبلبلة الرأي العام دون وجه حق".