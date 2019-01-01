موعد ناري مع بيراميدز - الإسماعيلي يصعد إلى دور الـ16 بكأس مصر

الدراويش يضربون موعدًا مع بيراميدز

خطف الإسماعيلي بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بكأس مصر بعدما حقق الفوز أمام الإعلاميين بثنائية نظيفة، على استاد الإسماعيلية.

هدف اللقاء الأول سجله محمد مخلوف في الدقيقة 32 من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ومن تسديدة أخرى، أضاف الدراويش الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين بأقدام بيكيتي.

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بهذا الفوز، ينتظر الإسماعيلي لقاءً ناريًا أمام بيراميدز في دور الـ16، تحدد لجنة المسابقات موعده لاحقًا.

بيراميدز كان قد تأهل لدور الـ16 على حساب النجوم، حيث حقق الفوز بسداسية مقابل هدف وحيد.

يذكر أن جميع منافسي دور الـ16 حسموا، تتبقى مباراة وحيدة أمام أسوان وطنطا، تُلعب غدًا الأحد.

وكان 15 فريقًا قد حسموا من قبل تأهلهم هم: وادي دجلة، مصر المقاصة، نادي مصر، الأهلي، المقاولون العرب، الزمالك، أبو قير للأسمدة، المصري البورسعيدي، سموحة، الترسانة، الاتحاد السكندري، حرس الحدود، طلائع الجيش وبيراميدز، بجانب الإسماعيلي.