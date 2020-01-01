الإثنين المقبل موعد محتمل لديربي إيطاليا

تعديل محتمل في موعد مواجهة يوفنتوس وإنتر

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن أزمة ديربي إيطاليا بين إنتر ويوفنتوس في طريقها للحل خلال الساعات القليلة المقبلة.

وسيأتي ذلك من خلال موعد جديد للمباراة سيكون في التاسع من مارس الحالي، أي يوم الإثنين المقبل بعد أسبوع بالتحديد من الآن.

وحسب الصحف الإيطالية فإن القرار الرسمي بإقامة المباراة في هذا الموعد سيأتي من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم سيأتي في الساعات القليلة المقبلة.

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وسيتم لعب المباراة بحضور جماهيري ولكن بشرط ألا يحضر أي مشجع قادم من المناطق التي انتشر فيها وباء كورونا والتي تحاول إيطاليا عزلها عن بقية المدن الأخرى.

وكان ديربي إيطاليا من المقرر إقامته مساء الأحد الماضي بدون جماهير بسبب فيروس كورونا وانتشاره مؤخرًا في أوروبا، ولكن تم تأجيل أكثر من مباراة في هذه الجولة.

وتم تأجيل المباراة إلى التاسع عشر من مايو قبل أن يعترض إنتر على هذا الموعد بحجة أنه يخدم مصالح يوفنتوس وأنه لم يتم مراجعة إدارة النيراتزوري قبل تحديده، مما يعد خللًا في معايير المنافسة.

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يذكر أن إنتر قد أجلت له مباراة الجولة التي قبلها أمام سامبدوريا، أيضًا بعدما تقرر لعبها بداية بدون جماهير على ملعب جيوسيبي مياتزا.