الأهلي يوضح موقفه من مفاوضات عمرو مرعي

بعض الأنباء انتشرت بمفاوضات الأهلي مع عمرو مرعي لاعب بيراميدز

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضح أمير توفيق، مدير تعاقدات القلعة الحمراء، حقيقة مفاوضات القلعة الحمراء، مع عمرو مرعي مهاجم بيراميدز في الفترة الحالية.

ونفى توفيق، في تصريحات صحفية وجود مفاوضات مع مرعي، في ظل المنافسة مع فرق أخرى بشأن التعاقد مع مهاجم بيراميدز.

وشدد توفيق، على احترامه الكامل لعمرو مرعي الذي يعد أحد المهاجمين المميزين في الفترة الحالية، ولكنه لم يدخل دائرة المفاوضات مع القلعة الحمراء.

وأكد مدير تعاقدات الأهلي، أن فريقه يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين في مركز المهاجم، وأن مرعي لم يدخل من الأساس، قائمة المرشحين للانضمام للفريق.

وارتبط اسم عمرو مرعي، في الساعات الماضية بالانضمام إلى الزمالك، على سبيل الإعارة، وعقد اللاعب جلسة مع إدارة الزمالك حول هذا الأمر.

جدير بالذكر أن مرعي انضم إلى بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية قادماً من النجم الساحلي، ولكنه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق.