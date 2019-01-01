الأهلي يوضح موقفه من تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

الأهلي يرد على تأجيل مباراة الزمالك أمام الإنتاج الحربي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه لا يمانع تأجيل مباراة الزمالك، حيث أنه يتعامل مع الأمر بشرطين.

وتأجلت مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، والتي كان من المقرر إقامتها يوم الأربعاء القادم، لمشاركة الفارس الأبيض في نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

وقال عبد الحفيظ، حول تأجيل مباراة الزمالك: "نتعامل مع هذا الأمر، من منظورين، الأول هو مصلحة الأهلي وألا يكون التأجيل مضراً على الأهلي".

وواصل: "الثاني، هو موعد لعب تلك المؤجلات وأن يكون منطقياً".

وتابع قائلاً: "الفريق يسير بخطوات ثابتة نحو لقب الدوري، الجميع ظن أننا سنكون خارج المنافسة، ولكنا الآن أصبحنا أكثر الفرق للدوري".

مكة تستغرب فوز والدها بنفس الجائزة التي يمتلكها في المنزل 😃

وصلاح يوضح 👑🇪🇬😍 pic.twitter.com/0vz3ia3aaF — جول مصر (@goaleg) May 12, 2019

وتطرق عبد الحفيظ، إلى فوز فريقه المتأخر على سموحة وقال: "ليس ذنبنا أننا الفريق الوحيد الذي يجيد تسجيل أهداف حاسمة في الـ +90".

وحقق الأهلي فوزاً هاماً مساء أمس السبت على سموحة بهدف عن طريق جيرالدو، في الجولة الـ 32 من الدوري، ليعزز المارد الأحمر صدارته للدوري.

الجدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول الدوري برصيد 70 نقطة بعد لعب 30 مباراة، وبفارق خمس نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي لعب 31 مباراة.