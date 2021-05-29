الأهلي يكشف موقفه من تجديد عقد معلول والتعاقد مع المحمدي

تعرف على موقف الأهلي من ضم المحمدي والتجديد لمعلول

كشف النادي الأهلي، عن موقفه من التعاقد مع أحمد المحمدي، الظهير الأيمن لفريق أستون فيلا الإنجليزي، وأيضًا موقفه من تجديد عقدي ثلاثي الفريق عمرو السولية وصلاح محسن والتونسي علي معلول.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع أحمد المحمدي، بعد انتهاء عقده مع نادي أستون فيلا الإنجليزي، بنهاية الموسم الحالي.

ما موقف الأهلي من تجديد عقدي السولية ومحسن؟

وأشار مصدر بالأهلي لموقع "يلا كورة" إلى أن الأهلي بدأ بالفعل في الحديث مع عمرو السولية وصلاح محسن خلال الساعات الحالية، من أجل تجديد عقدي الثنائي.

وينتظر الأهلي عودة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من دبي بالإمارات، من أجل حسم التعاقد مع الثنائي، بالإضافة إلى الظهير الأيسر التونسي علي معلول.

ما هي رغبة علي معلول؟

وأكد المصدر على أن الأهلي سينتظر عودة علي معلول من تونس، حيث سيتوجه للانضمام إلى صفوف منتخب بلاده، وقد يستمر هناك على أن ينضم إلى بعثة الفريق الأحمر، استعدادًا لمواجهة الترجي، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

رغبة علي معلول أكيدة في تمديد تعاقده مع النادي الأهلي، ولكن سيتم التفاوض معه بعد عودته إلى القاهرة، وذلك بعدما يقوم مسؤولي الأهلي بالتواصل مع وكيله.

ويتبقى في عقد علي معلول مع النادي الأهلي موسم آخر، حيث يسعى مسؤولي القلعة الحمراء لتمديد العقد مبكرًا، لحسم الأمور قبل اقتراب نهاية عقده.

ما هو موقف الأهلي حاليًا؟

ويسعى النادي الأهلي لإجراء تعاقدات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل تدعيم صفوف الفريق، خاصة في المراكز التي يعاني منها.

ويعاني الأهلي في مركز الظهير الأيمن، خاصة بعد رحيل اللاعب المخضرم أحمد فتحي، وأيضًا في مركز الهجوم، في ظل ابتعاد مروان محسن ووالتر بواليا عن المستوى المعهود لهما.

ما هو موقف الأهلي من المحمدي؟

نفى مصدر بالأهلي كل ما تردد حول دخول القلعة الحمراء في مفاوضات رسمية أو ودية مع أحمد المحمدي، بعد إعلان رحيله عن أستون فيلا الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي.

وأشار موقع "يلا كورة" إلى أن الأهلي لم يدخل في أي مفاوضات من قريب أو بعيد مع المحمدي، وأن الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو لم يطلب التعاقد معه حتى الآن.

وأصبح المحمدي حرًا الآن، حيث يستطيع التوقيع لأي فريق آخر في صفقة انتقال حر، دون العودة لناديه.

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