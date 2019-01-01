الأهلي يكشف عن قائمة الأجانب قبل مواجهة الوصل بكأس زايد

النادي الأهلي يواجه الوصل في دور الثمانية ببطولة كأس زايد للأندية العربية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن النادي الأهلي السعودي، عن قائمة اللاعبين المحترفين في قائمة الفريق قبل مواجهة الوصل الإماراتي بكأس زايد للأندية.

الحساب الرسمي للنادي عبر "تويتر" كشف عن قيد كل من الدولي المصري محمد عبد الشافي، عمر السومة، دجانينى تفاريس، نيكولاى ستانسيو، وباولو دياز.

النادي الأهلي يواجه الوصل في دور الثمانية ببطولة كأس زايد للأندية العربية، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الثاني في دبي.

وكان النادي الأهلي قد وصل صباح اليوم إلى دبي من أجل الاستعداد لمواجهة نادي الوصل يوم السبت المقبل.

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يُذكر أن مباراة العودة ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله في جدة "الجوهرة المشعة" وذلك يوم 25 فبراير المقبل.