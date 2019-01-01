الأهلي يكشف عن فترة غياب رمضان صبحي بسبب الإصابة

رمضان تعرض للإصابة أثناء مشاركته في تدريبات الفريق أمس الثلاثاء

كشف النادي الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي عن تفاصيل إصابة اللاعب رمضان صبحي نجم الفريق والتي تعرض لها مؤخرًا في تدريب الفريق.

وأكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها رمضان صبحي لاعب وسط الفريق أكدت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

رمضان تعرض للإصابة أثناء مشاركته في تدريبات الفريق أمس الثلاثاء تسبب في عدم استكماله للمران وخضوعه لأشعة على العضلة الخلفية.

وأوضح طبيب النادي أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة ٦ أسابيع قبل العودة مجددًا للمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في معسكر بمدينة الإسكندرية اليوم، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي غدًا الخميس على ملعب المكس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفي سياق أخر، خضع أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق المران الجماعي للفريق اليوم الأربعاء.

وفي ضوء الفحص الطبي يتحدد مدى تعافي اللاعب من آلام الركبة التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق أمس .