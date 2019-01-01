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الدوري المصري الممتاز

الأهلي يكشف سبب بقاء الشحات ورمضان على مقاعد البدلاء أمام بتروجيت

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الشحات ورمضان صبحي لم يشاركا في مباراة الأهلي وبتروجيت والتي انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أوضح محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي، سبب بقاء حسين الشحات ورمضان صبحي على مقاعد البدلاء في مباراة المارد الأحمر مع بتروجيت مساء أمس.

وحقق الأهلي فوزاً عريضاً على نظيره بتروجيت برباعية نظيفة، مساء أمس في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بتروسبورت، ضمن الجولة الـ 26 من الدوري المصري.

وقال يوسف في تصريحات إذاعية: "يجب ان يكون هناك بعض الأوراق الرابحة على دكة البدلاء، بدأنا المباراة بمروان محسن وأجاي وجيرالدو، وسارت الأمور في صالحنا".

وواصل: "من الجيد أن يكون لدى المدير الفني الكثير من اللاعبين الجاهزين، هل تذكرون نهائي دوري أبطال أفريقيا الماضي عندما لعب الأهلي أمام الترجي بقائمة وصلت إلى 14 لاعباً فقط بسبب الإصابات".

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وبعد فوز الأمس ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 51 في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري، وبفارق نقطة وحيدة عن الزمالك المتصدر، مع وجود مباراة متبقية للفارس الأبيض.

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