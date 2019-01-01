الأهلي يفوز على شبين بهدفين ودياً استعداداً للزمالك

الأهلي يواجه الزمالك في قمة الكرة المصرية يوم السبت 30 مارس

فيسبوك تويتر بلال محمد

تمكن الأهلي، من تحقيق الفوز على نظيره جمهورية شبين بهدفين دون رد ودياً في إطار استعداد المارد الأحمر، لمباراة القمة مع الزمالك آخر الشهر الجاري.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد فتحي وصالح جمعة ووليد أزارو وحسام عاشور ومحمود وحيد وياسر ريان بشكل أساسي.

في الدقيقة 32 حصل الأهلي على ركلة جزاء تقدم لها صالح جمعة، ووضعها على يسار الحارس معلناً عن الهدف الأول لفريقه.

وفي مطلع الشوط الثاني، شارك باسم على ومحمد شريف، وتغيير مركز أحمد فتحي ليشارك في وسط الملعب، بدلاً من مركز الظهير الأيمن.

عامر حسين: نعمل حاليًا بشكل مكثف لتجهيز ملعب برج العرب لاستضافة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالإضافة إلى مباريات الفريقين الأفريقية 🏟️ pic.twitter.com/LpbfIRKxXt — جول مصر (@goaleg) March 22, 2019

وبمجهود فردى في الدقيقة 79 استطاع محمد شريف، إضافة الهدف الثاني بعدما توغل من الجانب الأيمن وسدد في الشباك معلناً عن الهدف الثاني.

الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة، وبفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر بعد لعب 22 مباراة.