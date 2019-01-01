الأهلي يفقد خدمات كريم نيدفيد أمام صن داونز

الأهلي بحاجة إلى الفوز على صن داونز بسداسية نظيفة من أجل الوصول إلى دور الأربعة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن الجهاز الطبي، بالنادي الأهلي اليوم إصابة كريم وليد لاعب الفريق، بتمزق في غضروف الركبة، في مباراة الفريق أمام مصر المقاصة.

وشارك نيدفيد في فوز الأهلي، مساء أمس الأربعاء على مصر المقاصة بهدفين لهدف، في إطار مباريات الجولة الـ 28 من الدوري المصري.

ومن المتوقع ان يتم عرض اللاعب، على الطبيب أحمد عبد العزيز رئيس الهيئة الطبية بالقلعة الحمراء، من أجل تحديد إذا كان اللاعب بحاجة إلى تدخل جراحي أم لا.

وبهذا يتأكد غياب اللاعب صاحب الـ 21 عاماً، عن مباراة فريقه أمام صن داونز في إطار إياب مباريات دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا يوم السبت القادم.

وخسر الأهلي من الفريق الجنوب افريقي، بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب، والتي أقيمت يوم السبت الماضي، في جنوب أفريقيا.