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الأهلي يعلن - وليد سليمان نسر 2018

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وليد سليمان الأفضل خلال عام 2018

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن النادي الأهلي عن اختيار وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق، كأفضل لاعب في القلعة الحمراء، خلال عام 2018.

وليد سليمان يعد واحدًا من أهم عناصر الأهلي خلال الموسم الماضي والحالي، وقاد فريقه للتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الحساب الرسمي للأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أجرى استفتاء عن أفضل لاعب عام 2018، للجماهير المتابعة للقلعة الحمراء.

اختيارات المحررين

واختارت النسبة الأكبر وليد سليمان، كأفضل لاعب في الأهلي عام 2018، بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه.

شارك وليد سليمان في 36 مباراة، وسجل 13 هدفًا وصنع 12 آخرين، خلال 2547 دقيقة بقميص القلعة الحمراء.

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