دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الأهلي يطمأن الجمهور على هوساوى ويعلن جاهزيته من جديد

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معتز هوساوي تعافي تماماً من العارض الصحي الذي منعه من الظهور الموسم الماضي
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن النادي الأهلي، مساء اليوم سلامة لاعبه معتز هوساوي، من الإصابة التي لحقت به الموسم الماضي، مشيراً إلى أنه أصبح جاهزاً للمشاركة مع الفريق خلال أيام.

ونشر الراقي بياناً عبر حسابه على موقع تويتر جاء فيه: " أثبتت الفحوصات الطبية النهائية وتصوير الأشعة التي أجراها مدافع الفريق الكروي الأول الكابتن معتز هوساوي اليوم في المستشفى الأمريكي في باريس".

وواصل: " سلامته الكاملة من العارض الصحي الذي تعرض له في الموسم الماضي، وجاهزيته لدخول التدريبات الجماعية للفريق الأول خلال الأيام المقبلة".

وكان يعاني هوساوي من ضيق تنفس مستمر، لزم بسببه الفراش في المستشفى في المملكة، وتدخل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية في ذلك الوقت وتكفل بسفره إلى الخارج لتلقى العلاج اللازم.

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