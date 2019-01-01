الأهلي يطمأن الجمهور على هوساوى ويعلن جاهزيته من جديد

معتز هوساوي تعافي تماماً من العارض الصحي الذي منعه من الظهور الموسم الماضي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن النادي الأهلي، مساء اليوم سلامة لاعبه معتز هوساوي، من الإصابة التي لحقت به الموسم الماضي، مشيراً إلى أنه أصبح جاهزاً للمشاركة مع الفريق خلال أيام.

ونشر الراقي بياناً عبر حسابه على موقع تويتر جاء فيه: " أثبتت الفحوصات الطبية النهائية وتصوير الأشعة التي أجراها مدافع الفريق الكروي الأول الكابتن معتز هوساوي اليوم في المستشفى الأمريكي في باريس".

وواصل: " سلامته الكاملة من العارض الصحي الذي تعرض له في الموسم الماضي، وجاهزيته لدخول التدريبات الجماعية للفريق الأول خلال الأيام المقبلة".

أثبتت الفحوصات الطبية النهائية وتصوير الأشعة التي أجراها مدافع الفريق الكروي الأول الكابتن معتز هوساوي اليوم في المستشفى الأمريكي في باريس، سلامته الكاملة من العارض الصحي الذي تعرض له في الموسم الماضي، وجاهزيته لدخول التدريبات الجماعية للفريق الأول خلال الأيام المقبلة.#الأهلي pic.twitter.com/7G7sFMRgS2 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 23, 2019

وكان يعاني هوساوي من ضيق تنفس مستمر، لزم بسببه الفراش في المستشفى في المملكة، وتدخل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية في ذلك الوقت وتكفل بسفره إلى الخارج لتلقى العلاج اللازم.