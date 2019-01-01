الأهلي يستهل معسكره الإعدادي بفوز بثلاثية على حساب فرازدين

الأهلي السعودي ينجح في اول اختبار له في المعسكر الإعدادي بالنمسا

فيسبوك تويتر بلال محمد

حقق الأهلي السعودي، الفوز في أولى مبارياته الودية استعداداً للموسم الجديد، بثلاثة أهداف لهدفين على حساب فرازدين الكرواتي.

ويقيم الراقي معسكراً استعدادياً للموسم الجديد، في النمسا يتخلله بعض المباريات الودية.

الفريق الكرواتي، سجل هدف التقدم في الدقيقة 16 قبل أن يتمكن عمر السومة من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 18.

وسريعاً عاد عمر السومة وسجل الهدف الثاني الشخصي له ولفريقه في الدقيقة 25، وعزز عبد الفتاح عسيري تقدم الراقي بهدف ثالث في الدقيقة 29.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة سجل فرازدين، هدف تقليص الفارق لتنتهي أولى المباريات الودية للراقي بتحقيق الفوز.

الجدير بالذكر أن بعثة الراقي إلى جدة في الـ 25 من شهر يوليو الحالي، لبداية التحضيرات النهائية قبل مواجهة الهلال في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا.