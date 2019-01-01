الأهلي يستعيد نجميه قبل مواجهة المصري

أخبار رائعة للنادي المصري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي أخبارًا جيدة خلال تدريب الفريق اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي في مباراة مؤجلة من الدوري المصري.

وشهد المران الصباحي مشاركة وليد سليمان في التدريبات الجماعية بعد عودته من ألمانيا وانتهاء الفحوصات الطبية التي خضع لها هناك، مما يجعله جاهزًا للعب أمام المصري.

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وحسب الموقع الرسمي للنادي، واصل رمضان صبحي التدرب مع زملائه في التدريبات الجماعية بعدما كان قد عاد لها يوم أمس عقب شفائه من إصابته في العضلة الضامة.

وبهذا، يستطيع المدير الفني مارتين لاسارتي الاعتماد على اللاعبين في مباراة الغد، خاصة مع غياب العديد من نجوم الفريق للإصابة والإيقاف وأبرزهم عمرو السولية ومحمد الشناوي ومحمد محمود وسعد سمير.

ويلعب الأهلي ضد المصري مساء الخميس على استاد المكس في الإسكندرية، وهي المواجهة التي قد تصعد بالفريق للمركز الثاني متخطيًا الزمالك حال الفوز بها، كما ستلعب دورًا حاسمًا في صراعه الشرس على الفوز باللقب مع الفريق الأبيض وبيراميدز.