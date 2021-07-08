الأهلي يزاحم النصر لضم صفقة دفاعية مميزة

من سيظفر بتلك الصفقة الكبيرة؟

أكدت تقارير صحفية، على أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع أحد مدافعي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المميزين، من أجل التعاقد معه، وذلك ليزاحم النصر عليه.

الأهلي يسعى للتعاقد مع مدافع مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم خط الدفاع الذي عانى طوال الموسم الماضي من المستوى غير الجيد الذي ظهر به لاعبيه.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية إلى أن إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، وضعت مدافع الفيصلي الشاب وليد الأحمد، ضمن خياراتها لتدعيم خط الدفاع في الموسم الكروي الجديد.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي الأهلي بدأوا بالفعل في التحرك بشكل رسمي، من أجل التفاوض مع وكيل اللاعب، وذلك تمهيدًا لتقديم عرض رسمي للاعب ووكيله وناديه.

ويريد مسؤولي الأهلي التعاقد مع وليد الأحمد، خاصة وأنه يعد ضمن قائمة أفضل المدافعين المحليين خلال الوقت الحالي، خاصة وأنه مازال في سنواته الأولى من مشواره الكروي، حيث يبلغ من العمر 22 عامًا فقط.

وفي حالة نجاح الأهلي في التعاقد مع الأحمد، سيكون التركيز خلال الفترة المقبل، في ضم لاعب أجنبي في مركز آخر غير المدافع، لتدعيم الراقي استعدادًا للموسم القادم.

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وجاء اهتمام الأهلي بالأحمد، ليكون هو الفريق الثاني الذي يريد التعاقد معه بعد النصر، والذي ما زالت لديه الرغبة في ضمه لقائمته منذ نهاية الموسم الماضي، خاصة بعد تألقه مع الفيصلي، عقب انتقاله من الهلال الذي استغنى عنه نهائيًا.