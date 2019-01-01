الأهلي يحدد موعد ظهوره بالقميص الجديد

القميص الجديد يظهر للنور في يناير الجاري

فيسبوك تويتر بلال محمد

حدد أمير توفيق، مدير التعاقدات في النادي الأهلي، موعد ظهور القلعة الحمراء بالقميص الجديد، والذي يأتي من شركة رياضية إنجليزية.

ومن المنتظر أن يظهر المارد الأحمر، بزيه الجديد أمام مصر المقاصة، والتي سُتقام يوم الخميس القادم 24 يناير، ضمن إطار المباريات المؤجلة من الجولة الـ 11 من الدوري المصري.

وأشار أمير توفيق في تصريحات صحفية، إلى أن النادي بالفعل تسلم الزي وسيكون الظهور الأول له في مباراة المقاصة القادمة.

وتعاقد الأهلي مع الشركة الإنجليزية، عقب خلافه مع شركة صلة منذ بضعة أشهر، وفسخ التعاقد مع شركة سبورتا والتي تقدم زي القلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن يقوم لاعبو الأهلي، بجلسة تصوير للقميص الجديد عقب العودة من الجزائر، ومواجهة شبيبة الساورة الجزائري.

ويحل الأهلي ضيفاً على الساورة، مساء الليلة ضمن إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الجدير بالذكر أن الشركة الإنجليزية، أكدت أن قمصان الأهلي ستكون باللونين الأحمر والأزرق، ومن الوارد تغير اللون الزي الأزرق الاحتياطي في الموسم القادم.