الأهلي يؤكد الموافقة على عرض الاتفاق السعودي لضم أزارو

الاتفاق السعودي يقترب من ضم أزارو

تحدث أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، عن موقف المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الأهلي حسم موقفه برحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ولكن اللاعب يرغب في الرحيل نهائيًا ولم يحسم موقفه مع النادي.

أزارو تسبب في أزمة لنفسه داخل الأهلي بسبب مشادته مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق خلال الأسبوع الماضي قبل مواجهة طنطا.

وقال أمير توفيق في تصريحات لموقع "يلا كورة" المصري، إن النادي وافق على العرض المقدم من الاتفاق السعودي من أجل إعارة أزارو إليهم لمدة 6 أشهر.

وأضاف: "تم التواصل مع نادي الاتفاق على قيمة الصفقة المالية، وتفاصيل التعاقد بين الطرفين وننتظر فقط حسم أزارو لمصيره بشأن العرض".

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وتابع أمير توفيق: "الصفاقسي التونسي جدد طلبه لضم جيرالدو دا كوستا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وننتظر الساعات المقبلة".

الأهلي تعاقد مع السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي بعقد يمتد إلى 4 سنوات ونصف.