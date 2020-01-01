الأهلي ووادي دجلة: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباراة الأهلي أمام وادي دجلة في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي..

الأهلي 0 × 0 وادي دجلة

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2' الفرصة الأولى للأهلي من عرضية رائعة من أحمد الشيخ لمروان محسن داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته أتت في منتصف المرمى وتصدى لها عبد المنصف.

بداية المباراة! هل يتمكن الأهلي من مواصلة الانتصارات؟

تشكيل الأهلي:

التشكيل | 4-4-2

محمد الشناوي

أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني

جيرالدو - حمدي فتحي - محمد مجدي قفشة - أحمد الشيخ

مروان محسن - أليو بادجي

البدلاء: علي لطفي – محمود وحيد – أحمد فتحي - وليد سليمان – أليو ديانج – جونيور أجايي – محمد شكري – عربي بدر – محمد فخري

تشكيل وادي دجلة:

التشكيل | 4-3-3

محمد عبد المنصف

يعقوبو - خالد رضا - محمود مرعي - أحمد رمضان بيكهام

محمود عبد العاطي - محمد رضا بوبو - أحمد سعيد

حسام عرفات - مروان حمدي - رفيق كابو

📝 تشكيل #وادي_دجلة للقاء #الاهلي المقرر انطلاقته في تمام الـ

🕗 08:00 PM ضمن منافسات الدوري المصري موسم 2019-2020 #شجع_وادي_دجلة 💛🦌🖤 pic.twitter.com/mJyj0njkRU — FC (@wadideglafc) September 4, 2020

في الوقت نفسه فإن وادي دجلة يصارع من أجل الابتعاد تمامًا عن مراكز الهبوط، ويدخل المباراة بروح عالية بعد الفوز على المقاصة 3-1 في المباراة الماضية، ذلك الفوز الذي جعله يرتقي للمركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.

يتصدر النادي الأحمر جدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة وبفارق 17 نقطة كاملة عن أقرب الملاحقين، بيراميدز، وبفارق 20 نقطة عن الغريم الأزلي الفارس الأبيض.

الأهلي وبعد الهزيمة في الديربي من الزمالك تمكن من الفوز بصعوبة على الجونة بهدف نظيف قبل أن ينتصر بسهولة على المصري، ويود الاستمرار في الانتصارات قبل المعترك الأفريقي.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في التغطية المباشرة الكتابية لمباراة الأهلي ووادي دجلة في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري، والتي تقام على ستاد القاهرة.