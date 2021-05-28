الأهلي ونهضة بركان: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي 2020-2021، والمقامة في ستاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة

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الأهلي 0 × 0 نهضة بركان

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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28' أوووووووووووووه أخطر فرص المباراة من نصيب نهضة بركان، هجمة مرتدة وصلت إلى محسن ياجور، ومرر الكرة إلى محمد فرحان الذي سدد الكرة في الشباك الخارجية بعد تقدم محمد الشناوي.

25' سيطرة واستحواذ من الأهلي واعتماد الفريق المغربي على الهجمات المرتدة.

18' هدوء في أحداث المباراة وانحصار اللعب في وسط الملعب.

15' مرور ربع ساعة من المباراة، والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة حتى الآن.

9' كرضة عرضية لنهضة بركان لعبها حمدي لعشير ولكن الشناوي تصدى لها بسهولة.

6' مرور أكثر من خمس دقائق على انطلاق المباراة ولازال التعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

3' كرة عرضية للاهلي من الجانب الأيمن عن طريق محمد هاني، كادت أن تشكل خطورة وأبعدها الدفاع قبل أن يستغلها محمد شريف.

انطلاق صافرة بداية المباراة.

تشكيل نهضة بركان:

التشكيل| 4-4-2

زهير لعروبي

محمد عزيز - إيسوفو دايو - إسماعيل المقدم - عمر النمساوي

محمد فرحاني - العربي ناجي - بكر الهلالي - زياد كروش

حمدي لعشير - محسن ياجور

🟠 تشكيل نهضة بركان في مواجهة الأهلي بكأس السوبر الإفريقي. 👇



🇲🇦 من يكون نجم الفريق المغربي اليوم؟ 🧐#TotalCAFSC | @RSBfootball pic.twitter.com/moTJ4DsQB7 — كأس السوبر الإفريقي 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 28, 2021

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الشناوي

أيمن أشرف - بدر بانون - ياسر إبرايهم - محمد هاني

عمرو السولية - أليو ديانج

طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

محمد شريف

الأهلي يدخل المباراة بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب الزمالك، بينما حصل نهضة بركان على لقب الكونفدرالية على حساب بيراميدز.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الأهلي ونهضة بركان، في السوبر الإفريقي 2021، والمقام على استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.