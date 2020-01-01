الاتفاق يكشف تطورات تمديد عقد أزارو وموقفه من ضمه نهائيًا

اللاعب منقطع عن التدريبات

كشف خالد الناصر مدير المركز الإعلامي بنادي الاتفاق السعودي عن آخر تطورات تمديد استعارة وليد أزارو من النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، كما تحدث عن موقف النادي من ضمه نهائيًا الموسم القادم.

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المهاجم المغربي كان قد انتقل للاتفاق بالإعارة حتى نهاية الموسم في سوق الانتقالات الشتوي الأخير، ولم يلعب مع الفريق سوى سبع مباريات بسبب توقف الدوري السعودي نتيجة أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

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وأوصى الاتحاد السعودي الأندية بتمديد عقود استعارة اللاعبين حتى التاسع من سبتمبر القادم موعد نهاية الدوري السعودي، لكن بشرط موافقة الأطراف جميعًا، الناديين واللاعب، على تلك الخطوة.

ولم يُمانع النادي الأهلي تمديد عقد الإعارة لكن بشرط حصول على مستحقاته المالية المتبقية لدى نظيره السعودي، فيما امتنع أزارو عن التدريب مع الاتفاق منذ نهاية عقده في 30 يونيو الماضي ويُفاوض حاليًا لتمديد الإعارة وفق طلبات مالية خاصة.

خالد الناصر أكد أن حسم هذا الملف اقترب كثيرًا، بقوله حسبما نقلت صحيفة الجزيرة السعودية "كل ما يُثار حول رفض وليد أزارو تمديد عقده مع الاتفاق عارٍ تمامًا عن الصحة، هناك مفاوضات على بنود بسيطة وجارٍ الاتفاق حولها، المفاوضات متواصلة بين الطرفين وفي طريقها للحسم".

وعن موقف النادي تجاه ضم اللاعب نهائيًا الموسم القادم خاصة مع ترحيب الأهلي التخلي عنه مقابل المبلغ المالي المقنع، قال الناصر "ذلك الأمر غير قابل للطرح الإعلامي حاليًا".

يُذكر أن أزارو نجح في تقديم نفسه جيدًا مع الاتفاق، إذ خاض معهم قبل توقف الدوري بسبب جائحة فيروس كورونا سبع مباريات سجل خلالهم هدفين وصنع ثالث.