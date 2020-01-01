الأهلي وطلائع الجيش: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي أمام طلائع الجيش في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، والمقامة على ستاد القاهرة السلام..

الأهلي 0 × 0 طلائع الجيش

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1- صافرة بداية المباراة

نزول الفريقان وبدء السلام الوطني....

تشكيل الأهلي:

التشكيل | 4-2-3-1

علي لطفي

عربي بدر - حمدي فتحي – أيمن أشرف – محمود وحيد

أليو ديانج – فخري

محمود كهربا - وليد سليمان - جيرالدو

أليو بادجي

تشكيل طلائع الجيش:

التشكيل | 4-4-2

محمد بسام

محمد ناصف - خالد سطوحي - احمد سامي - محمد شحاتة

مهند لاشين - محمد أشرف - أحمد عبد الرحمن (زولا) - عمرو عماد

أحمد سمير - عمرو جمال

يلتقي الأهلي طلائع الجيش في مباراة تتويج البطل حيث يتم تسليم النادي الأحمر درع الدوري عقب إنتهاء المباراة، تعد المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين حيث أن المارد الأحمر إنفرد بالصدارة مبكرا وحسم اللقب قبل إنتهاء البطولة بعدة أسابيع،

والجيش أيضاً ضمن البقاء في الدوري ولكن إذا حقق المفاجئة وانتصر في المباراة القادمة سيحسن وضعه في الجدول من المركز الثاني عشر إلى المركز الثامن.

ويسعى الشياطين الحمر لتقديم أداء ممتع لإنهاء المسابقة بشكل يليق به والإحتفال بالدرع وهو في أحسن حالاته، ويتوقع الجميع أن يبدأ موسيماني بتشكيلة مغايرة للمباريات السابقة حيث يريد تجربة عدد من اللاعبين قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، يتوقع الجميع أن تكون المباراة ممتعة بعيدة عن الضغوط لكلا الفريقين.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز على ملعب ستاد السلام.