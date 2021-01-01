الأهلي والمقاولون العرب: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي أمام المقاولون العرب والتي تقام بملعب السلام لحساب الجولة التاسعة من الدوري المصري

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الأهلي 3 × 2 المقاولون العرب

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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90' حكم اللقاء يحتسب أربع دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

88' أوووووووه تسديدة قوية من مروان محسن تلامس الشباك الخارجية لمرمى حسن شاهين.

81' جووووووووووووووووول الهدف الثالث للنادي الأهلي عن طريق محمد مجدي أفشة، بعد تمريرة من صلاح محسن قابلها أفشة بتسديدة قوية في الشباك.

78' تسديدة قوية من محمد سمير لاعب المقاولون العرب تصدى لها علي لطفي.

74' أووووووه تسديدة قوية من أفشة من خارج منطقة الجزاء، وتمر بجوار القائم بقليل.

70' جووووووووووووووول هدف التعادل للأهلي عن طريق محمد شريف، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تهيئة من أيمن أشرف عقب عرضية من الجانب الأيسر.

68' أووووووه ركلة حرة مباشرة للمقاولون العرب، نفذها محمد سمير ببراعة وبقوة نجح علي لطف في لمسها وارتطمت في العارضة لتخرج بعدها إلى ركنية.

65' ضغط كبير من لاعبي الأهلي بحثًا عن هدف التعادل، وسط تراجع من الضيوف واعتمادهم على الهجمات المرتدة.

60' جووووووووووووووول الهدف الأول للأهلي عن طريق طاهر محمد طاهر بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، عقب ضغط كبير من لاعبي الأهلي وتمريرة من أفشة وصلت للبديل طاهر الذي وضع الكرة في الشباك.

53' عرضية للأهلي من الجانب الأيسر قابلها أفشة برأسية ولكنها وصلت سهلة لحارس المقاولون العرب.

50' سيطرة من لاعبي الأهلي في الشوط الثاني حتى الآن، في محاولة العودة إلى اللقاء من جديد.

46' بداية الشوط الثاني للمباراة، ودخول طاهر محمد طاهر بدلًا من كهربا في صفوف الأهلي.

45+4' نهاية الشوط الاول بتقدم المقاولون العرب بهدفين دون رد.

45+1' أووووووووه المباراة تشتعل وحكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء لصالح الأهلي، بعد لمسة يد على أحد مدافعي المقاولون العرب، ولكنه يقوم بالغائها بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

44' جوووووووووووووول الهدف الثاني للمقاولون العرب عن طريق سيف الدين الجزيري، بعد تمريرة من حمدي زكي وصلت له وانفرد بمرمى علي لطفي الذي اخطأ في الخروج من مرماه وسكنت الكرة الشباك.

39' جوووووووووول باسم على والهدف الأول للمقاولون العرب، بتسديدة قوية من مشارف منطقة الجزاء على الجانب الأيمن، ارتطمت في أيمن أشرف وغيرت اتجاهها إلى شباك المارد الأحمر.

33' أووووووووه فرصة هدف محقق ضائع من النادي الأهلي، عن طريق والتر بواليا، محمد مجدي أفشة سدد كرة من الجانب الأيمن تصدى لها حسن شاهين وأخطأ بواليا متابعة الكرة في المرمى الخالي لتمر بسلام على ذئاب الجبل.

27' عرضية خطيرة من الجانب الأيسر نفذها أيمن أشرف تجاه والتر بواليا ولكن حسن شاهين يتدخل في الوقت المناسب ويبعدها.

25' سيطرة من الاهلي وفرض أسلوب لعبه داخل نصف ملعب المقاولون العرب بحثًا عن الهدف الأول.

21' مرور نصف الشوط الأول تقريبًا والتعادل السلبي يسيطر حتى الآن، مع هدوء في الأحداث.

15' تسديدة قوية من محمد هاني لاعب المقاولون العرب، ولكن الكرة تمر بسلام على ذئاب الجبل

11' مازال اللعب منحصرًا في وسط الملعب، وسط محاولات على استحياء من الطرفين، لم تصل إلى مستوى الخطورة المطلوبة حتى الآن.

8' حكم المباراة يحتسب ركلة حرة مباشرة لصالح المقاولون العرب من مكان خطير، نفذها محمد سمير ولكنها ارتطمت في الحائط البشري وعدت بسلام.

4' مطالبات من لاعبي الأهلي باحتساب ركلة جزاء، بعد ارتطام الكرة في يد أحد لاعبي المقاولون العرب ولكن الحكم يأمر باستمرار اللعب.

2' تسديدة خطيرة اولى من الأهلي عن طريق علي طريق على معلول تصدى لها الحارس ببراعة وأخرجها إلى ركلة ركنية

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل المقاولون العرب:

التشكيل| 4-3-3

حسن شاهين

حسن الشامي - محمد سمير - فاروق كابوري - أمير عابد

أحمد داودا - دبليو - محمد مجلي

محمد زكي - سيف الدين الجزيري - باسم علي

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

علي لطفي

علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني

أليو ديانج - حمدي فتحي

حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - كهربا

والتر بواليا.

إليكم تشكيل فريقنا أمام نادي المقاولون العرب 🦅



🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/H42wad8HTR — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 21, 2021

على الجانب الآخر يدخل ذئاب الجبل المباراة، بعد فوز هام على حساب الإسماعيلي في الجولة الماضية وصل به إلى النقطة السابعة في المركز الثاني عشر.

ويدخل المارد الأحمر المباراة، بعد تعثر أخير أمام البنك الأهلي بالتعادل بهدف لكل فريق، والتراجع إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري، خلف الزمالك

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الأهلي أمام المقاولون العرب في الجولة التاسعة من الدوري المصري، على استاد السلام (الأهلي).