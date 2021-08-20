الأهلي والمصري: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الأهلي ضد المصري في الجولة الـ 32 في الدوري المصري الممتاز 2020-2021

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الأهلي 2 × 1 المصري

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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36' جوووووووووووووووووووووووول هدف التقدم للأهلي عن طريق طاهر محمد طاهر، بعد عرضية من حسين الشحات قابلها طاهر برأسية قوية سكنت الشباك.

32' جووووووووووووووووووووووووول هدف التعادل للمصري، بعد عرضية من الجانب الأيسر وصلت إلى عمر كمال الذي أطلق تسديدة قوية تصدى لها الشناوي، ولكنها سقطت من يده ودخلت الشباك.

30' مرور نصف ساعة من عمر الشوط الاول.

21' أووووووووه فرصة خطيرة للمصري، بعد عرضية وصلت إلى عمر كمال الذي صوب تصويبة قوية تصدى لها الشناوي بثبات.

15' مرور ربع ساعة من مجريات الشوط الأول والأهلي متقدم بهدف دون رد.

9' جوووووووووووووووووول الهدف الأول في المباراة للأهلي برأسية صلاح محسن، بعد عرضية من الجانب الأيسر لعبها علي معلول.

5' أوووووووووووه طوفان هجمات الأهلي يستمر، وهذه المرة هجمة مرتدة ومرر صلاح محسن الكرة لحسين الشحات الذي سدد تسديدة قوية أبعدها ثروت بصعوبة.

3' بداية خطييرة في المباراة للأهلي، وعرضية من الجانب الأيسر قابلها أفشة بتسديدة قوية تصدى لها عصام ثروت.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق

عمرو السولية - حمدي فتحي

حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر

صلاح محسن

📋| اليكم تشكيل فريقنا لمواجهة المصري في الدوري 🦅



🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/ug8h6swzhr — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 20, 2021

تشكيل المصري:

التشكيل| 4-2-3-1

عصام ثروت

أحمد شديد قناوي- أحمد شوشة- عمرو موسى- كريم العراقي

فريد شوقي - حجاج عويس

أحمد رفعت - جريندو - عمر كمال

أحمد جمعة

أما المصري فيقدم مستويات جيدة في الموسم الجاري ويحتل المركز الثالث خلف الأهلي والزمالك برصيد 49 نقطة، إلا أنّه خسر في آخر مباراتين له بالدوري أمام المصري وبيراميدز.

الأهلي سقط في فخ التعادل السلبي أمام طلائع الجيش ليترك الزمالك في الصدارة وحيدًا وبفارق 4 نقاط عنه.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الأهلي والمصري ضمن مباريات الجولة الـ 32 في الدوري المصري الممتاز 2021، والتي تقام في ستاد الإسكندرية